Больная раком Лерчек появилась в парике: "Я очень люблю эту жизнь и я обязательно буду жить"

В феврале Валерия Чекалина (настоящее имя Лерчек) родила четвертого ребенка. Почти сразу же она оказалась в реанимации. Тогда стало известно, что у Чекалиной рак желудка четвертой стадии.

Оказалось, коварная болезнь успела поразить весь организм, метастазы выявили в позвоночнике, ногах и легких. Ко всему прочему у Лерчек перестал видеть один глаз.

Однако она не сдается. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" избранник Чекалиной, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, опубликовал свежие фотографии своей возлюбленной, а также видео, на котором запечатлел Валерию с их сыном. Видно, что блогерша в парике.

"Просто хочу сказать, что сейчас мы проживаем самый сложный момент в нашей жизни... Пожалуйста, продолжайте молиться за нее, если можете. Она все чувствует и она благодарна всем вам. Она очень любит вас", - обратился к общественности Луис. Также он призвал снизить градус "негатива".

Не стала молчать и Лерчек. "Всем спасибо за поддержку. Я просто чувствую каждое слово и всю энергию, которую вы отправляете. Я очень люблю эту жизнь и я обязательно буду жить!" - пообещала Чекалина.

В Сети многочисленные комментаторы высказали ей добрые слова и пожелали скорейшего выздоровления.

