Установлено происхождение обнаруженной возле "Турецкого потока" взрывчатки

Сербские силовые структуры установили происхождение взрывчатки, обнаруженной рядом с газопроводом "Турецкий поток". Как сообщил глава Военного агентства безопасности страны Джуро Йованич, взрывчатое вещество было произведено в США.

Ранее об опасной находке сообщил президент Сербии Александр Вучич. Два рюкзака со взрывчаткой и детонаторами найдены вблизи магистрального газопровода, доставляющего российский газ из "Турецкого потока" в Венгрию и Сербию. Подрыв трубопровода мог нанести серьезный ущерб газоснабжению двух стран на много дней. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, участок "Турецкого потока", проходящий через страну, будет охранять венгерская армия.

Представитель силового ведомства заявил телеканалу RTV, взрывчатка была отдельно и герметично упакована. Детонаторы, шнур и все необходимые для подрыва инструменты также были подготовлены для транспортировки, маркировка указывает на их американское происхождение. При этом Йованич признал, что страна производства не свидетельствует автоматически об организаторах возможной диверсии.