Иран "потерял ключи" от Ормузского пролива

Посольство Ирана в Зимбабве пошутило, что потеряло ключи для Ормузского пролива.

Дипломаты иронично прокомментировали призыв президента США Дональда Трампа открыть Ормузский пролив.

"Мы потеряли ключи", - говорится в сообщении посольства в соцсети Х.

В комментариях к посту Посольство Ирана в ЮАР написало, что "ключи под цветочным горшком. Но открываем только друзьям".

Накануне в Трампа сдали нервы и заявил, что у Ирана осталось два дня, чтобы заключить сделку с США и открыть Ормузский пролив для грузового судоходства.

"Откройте чертов пролив, сумасшедшие ублюдки, иначе будете в аду!", - написал он в своей соцсети в Truth Social.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив – через него идут нефть и газ из стран Персидского залива. Из-за этого стоимость энергоносителей резко выросла.