Минцифры признало сложность выявления VPN на iPhone

Минцифры разработало методические рекомендации по идентификации инструментов для обхода блокировок.

В них сказано, что выявить VPN-трафик на платформе iPhone затруднительно, пишет РБК со ссылкой на методичику. Все дело в том, что система iOS не позволяет сторонним сервисам собирать информацию из других приложений. У Android такой проблемы нет.

Материалы были направлены крупным интернет-компаниям (в частности, Сбер, Яндекс, VK, Wildberries, Ozon, Avito и X5) после совещаний с Минцифры. Глава ведомства Максут Шадаев поручил им к 15 апреля начать ограничивать доступ к своим сервисам пользователей со включенным на устройстве VPN.

Согласно распоряжению Минцифры, компании теперь должны проверять наличие включенного VPN в три этапа: анализ IP-адресов и сопоставление их с российскими и заблокированными диапазонами, проверку с помощью собственных приложений на Android и iOS, а затем на других ОС, включая Windows и MacOS. Если компании этого не сделают, то лишатся IT-аккредитации и связанных льгот.