Холод и крики о помощи: что происходит в затопленном дагестанском поселке

Кромешная тьма, холод и отчаянные крики о помощи. Посёлок Мамедкала полностью затопило после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище. Бурлящие потоки такой силы, что сносят все на своем пути. Большая вода поглотила улицы, машины и людей.

Уровень воды в реках вырос мгновенно. Мощные потоки хлынули на мост, переправа обрушилась, и автомобили - словно игрушечные - унесло течением. Движение на федеральной трассе "Кавказ" пришлось остановить.

До трёх возросло число погибших в результате разгула стихии. Скончались женщина и ребёнок, которых накануне удалось вытащить из реки. Спасательная операция шла всю ночь. Сотрудники МЧС и волонтёры искали людей в ледяной воде почти вслепую, а также обходили дома.

На этих кадрах видно, как из подтопленного здания на руках выносят пожилую женщину. Беда сплотила всю республику. Посреди ночи жители других населённых пунктов уже собирали гуманитарную помощь для пострадавших в Мамедкале.

Массовая эвакуация из-за угрозы затоплений шла и в других населённых пунктах Дербентского района. Всего, по данным МЧС, вывезено более 4 тысяч человек. Организованы пункты временного размещения.

Для оценки паводковой обстановки и мониторинга ситуации спасатели задействовали вертолёт Ми-8. Как сообщают синоптики, за минувшие сутки на юге Дагестана выпало 340 процентов месячной нормы осадков. Спасатели организуют лодочные переправы.

В Махачкале из-за ночных осадков река Черкес-Озень вышла из берегов. В городе новые подтопления. Всего в республике в зоне бедствия - свыше двух тысяч жилых домов. В МЧС предупреждают: сохраняется угроза обвалов, камнепада и схода селевых потоков. При этом сегодня в регионе вновь прогнозируют ливни с грозой, градом и сильным ветром.