Владимир Пресняков стал лысым: "Ну как-то так"

Владимир Пресняков всегда отличался пышной шевелюрой. В молодости он носил длинные волосы, а в последнее время предпочитал делать модную стрижку по типу ирокеза.

Однако на сей раз артист решился на кардинальный шаг. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" популярный исполнитель опубликовал фотографию, на которой предстал совершенно лысым. "Ну как-то так", - коротко подписал снимок певец.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

В комментариях многочисленные подписчики не смогли скрыть удивления. Причем оказались шокированы не только простые люди, но и представители отечественного шоу-бизнеса. "Вова", - коротко отреагировала Алика Смехова, выложив смайлик с прикрытыми глазками, "Ааааа! Вова!" - вскричала Наташа Королева, "Вов, ты серьезно сейчас?" - спросил певец Александр Шоуа.

А вот Игорю Крутому и Наталье Власовой преображение Владимира Преснякова пришлось по душе. "Нашему полку прибыло..." - констатировал композитор. "ИИ?) если нет, то мне нравится. Стиль, мудрость, свобода", - высказалась певица.

