Собянин: Более 800 спортивных площадок было обустроено в 2025 году в Москве

В Москве в прошлом году обустроили более 800 спортивных площадок. И как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, масштабные работы выполняют в том числе и в рамках федерального нацпроекта. А количество москвичей, которые ведут активный образ жизни, постоянно увеличивается.

На востоке столицы - в Зелёном парке - сделали просторное футбольное поле с искусственным газоном и беговой дорожкой вокруг, рядом установили столы для игры в настольный теннис и тренажёры.

А на северо-западе города - в парке "Дубрава" - обновили всю спортивную инфраструктуру: сделали площадки для волейбола и баскетбола с трибунами, а также зону воркаута.