Сезон клещей: как не заразиться опасными болезнями

Толстые, раздутые, напившиеся крови. Первых в этом сезоне клещей уже изучают в лаборатории. За несколько часов здесь узнают, заражены ли эти особи опасными инфекциями. Главное, чтобы паукообразные были целыми и желательно живыми.

"Важно, чтобы при снятии клеща не было никаких кремов, не нужно использовать масло, бензин и так далее, потому что это может плохо повлиять на ход анализа", - рассказала Марина Мазур, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае".

Одного из них сняли с собаки, а вот другой присосался к человеку. Клещи - переносчики около десятка опасных инфекций. Если вовремя не начать лечение, болезни могут поразить нервную, сердечно-сосудистую системы, внутренние органы, кожные покровы.

Боррелиоз и риккетсиоз — наиболее распространенные инфекции. Защититься от них можно только превентивными мерами: использовать репелленты и осматривать себя после прогулки в лесу, чтобы успеть снять клеща с одежды. Самое опасное для человека заболевание - энцефалит. И от него можно привиться.

Энцефалит может привести даже к летальному исходу. И вакцинация - самый эффективный способ защититься от заболевания, говорят медики. Тем более, что проводится бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования.

"Вакцинация не дает развиться осложнениям клещевого энцефалита. То есть она дает 100-процентную гарантию, что у пациента не будет последствий", - отметила Анастасия Молокова, заместитель главного врача по профилактической работе КГБУЗ "Артемовская городская больница №1".

С белым флагом по лесу ботанического сада энтомологи ходят весь клещевой сезон: каждые десять дней с марта по октябрь. Замечают, что с каждым годом эти животные просыпаются все раньше.

"По результатам многолетних наблюдений у нас есть такая методика, мы учитываем темп прироста. Максимальные числа и минимальные. Получается, что они в пределах. Особого всплеска численности в этот год не прогнозируются, но и меньше их не будет", - рассказала Елена Жебровская, энтомолог центра гигиены и эпидемиологии Приморского края.

В этом году уже зарегистрировано 29 укусов клещей. В двух случаях выявлен боррелиоз. Медики предупреждают: чем дольше клещ остаётся в теле человека, тем больше шансов заразиться.

В Приморье распространены так называемые таёжные клещи. Это один из самых агрессивных видов по отношению к человеку. Поэтому специалисты советуют до конца сезона даже после прогулки в парке осматриваться, пользоваться репеллентами и при необходимости сразу же обращаться к врачам.