Десятки людей остаются под землей после удара ВСУ по шахте в ЛНР

Удар украинских войск по шахте "Белореченская" неподалеку от Луганска повредил электроподстанцию. Свыше 40 горняков остаются под землей, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Как написал Пасечник в MAX, аварийное отключение света застало 41 работника шахты под землей. С ними поддерживается связь, у шахтеров есть запас питьевой воды. Принимаются меры по спасению шахтеров и восстановлению энергоснабжения.

Экстренные службы предпринимают меры по спасению горняков и восстановлению электроснабжения. Координацией спасательных мероприятий заняты первый зампредседателя правительства ЛНР Юрий Говтвин и министр энергетики республики Константин Роговенко.