В Дагестане эвакуировали тысячи человек из-за прорыва дамбы

Дамбу Геджухского водохранилища в Дагестане прорвало после обильных осадков.

Из Дербентского района эвакуированы более четырех тысяч человек, сообщили в МЧС России. Развернуты шесть пунктов временного размещения. В поселке Мамедкале спасатели ищут пропавших. Потоки воды смыли машины.

Известно о двух погибших – это девушка и ребенок, их выловили из реки. Возбуждено уголовное дело.

В настоящий момент в Дагестане остаются подтопленным более двух тысяч жилых домов, 1,8 тысячи приусадебных участков и 173 участка автомобильных дорог.

Паводковую ситуацию в регионе контролирует авиация МЧС.