Бузова ждет ребенка: сделано официальное сообщение

У Ольги Бузовой есть младшая сестра Анна. Она давно счастлива в отношениях и даже, по некоторым данным, официально замужем. А теперь блогерша сообщила, что ждет ребенка.

Радостную новость Анна объявила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Бузова опубликовала видео, на котором предстала с округлившимся животом. "1+1=3. Вот такие у нас новости. И мы очень счастливы", - написала Анна.

В настоящее время Бузова и ее избранник, бизнесмен Константин Штрыкин, отдыхают в теплых краях. По признанию Анны, этот отпуск для них особенный, потому что впервые за 18 лет они проводят его втроем.

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах, поздравлениях и добрых пожеланиях паре.

Ходят слухи, что ребенок очень желанный для Анны, у которой ранее наблюдались серьезные проблемы со здоровьем. Дело в том, что несколько лет назад Бузову сразил инсульт. Сначала девушка почувствовала себя плохо и вызвала "скорую", но прибывшие врачи рекомендовали ей выпить валерьянки и лечь спать. Возлюбленный Анны отвез ее к неврологу, где у Бузовой выявили инсульт.

У нее нарушилась речь, случилось онемение части тела и даже перекосило лицо. Однако врачи вовремя оказали помощь Анне, а последующая реабилитация успешно восстановила функцию речи и решила прочие проблемы.

