ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного чиновника в Курской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в отношении высокопоставленного чиновника Курской области. Задержан завербованный Киевом россиянин.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, агент Киева вел наблюдение за обстановкой возле здания правительства региона. Злоумышленник выяснял время прибытия и маршруты сотрудников, выбирал место для установки взрывного устройства. Информацию он передавал противнику с помощью мессенджера Telegram.

Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника, когда он пытался забрать из тайника взрывчатку. Устройство было начинено поражающими элементами. Как установило следствие, задержанный по заданию военной разведки Украины планировал теракт в отношении высокопоставленного чиновника, передает ТВЦ.