"Ее бес попутал": Дибров рассказал о возвращении Полины

Полина Диброва рассталась с мужем после 16 лет брака. Развод супруги оформили в конце сентября 2025 года. Теперь их связывают только трое детей, которых телеведущий обещал обеспечить всем необходимым.

Красавица Полина ушла от шоумена к другу семьи Роману Товстику. Бизнесмен жил по соседству, а модель дружила с его женой, несколько лет назад даже стала крестной его сына. Диброва так влюбилась в соседа, что разрушила семью приятельницы.

Перед Новым годом Полина и Роман съехались. Они сняли дом рядом с Дибровым, чтобы дети могли каждый день видеть и папу, и маму.

Дмитрий Дибров долго не комментировал изменения, произошедшие в его личной жизни, и вот наконец дал большое интервью Лере Кудрявцевой. На шоу "Секрет на миллион" известный ведущий представил свою версию событий. Он высказал мнение, что жена ему не изменяла, более того, он готов ее принять, если она решит вернуться.

"Я жду, что ко мне вернется Полина. Мне кажется, ее бес попутал. Не верю, что у них с Ромой надолго. Но я не вор, не буду ничего делать для разрыва их отношений. Господь все расставит по своим местам... Если она вернется, то и секунды думать не буду. Я готов все простить", - заявил Дмитрий Дибров.

Шоумен признался, что благодарен Полине за 16 лет счастливой супружеской жизни. "Вот если сейчас она скажет, что хочет обратно ко мне, то и слова в ответ не услышит. Сразу приму ее назад. Никогда не напомню ей тот страшный 2025 год. Приму Полину без лишних разговоров", - пообещал телеведущий, впрочем, при этом отметив, что сделает "кое-какие выводы".

Кроме того, Дмитрий похвалил Полину, назвав ее прекрасной хозяйкой. При этом он не стал скрывать, что по дому все делала прислуга. "Она же из Ростова! Может сама и картошку копать, и корову доить. Я вот по дому сама все делаю - полы мою, готовлю, стираю, а она чего? Может, поэтому она и заскучала и стала тебе изменять?" - задала риторический вопрос его собеседница Лера Кудрявцева.

