Заморозки ожидаются в Москве в конце рабочей недели

Москвичей предупредили о заморозках в столице в конце рабочей недели.

В четверг и пятницу, 9 и 10 апреля, днем ожидается от плюс трех до плюс шести, но ощущаться будет как минус пять или даже минус восемь, сообщил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Виной тому – сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

"Самыми холодными, снежными, ветреными и скользкими будут четверг и пятница... Будет казаться, что вернулась зима", - написал синоптик в своем Telegram-канале.

В ночь на пятницу может пройти ледяной дождь. Днем возможен заряд мокрого снега.

Ранее в московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах. Предупреждение действует с утра 6 апреля до вечера 9 апреля.

Также в Подмосковье с 6 апреля действует и оранжевый уровень погодной опасности из-за возможного наводнения.