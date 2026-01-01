Путин поручил обеспечить внедрение технологий ИИ в медицинскую практику

Президент России поручил правительству решить вопрос автоматизации процессов анализа данных и результатов лабораторных исследований в медицинской практике. Требуется обеспечить внедрение в эту сферу технологий искусственного интеллекта, сказано в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства от 18 февраля.

Перечень поручений Владимира Путина по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 18 февраля 2026 года, опубликован на сайте Кремля. Один из пунктов документа касается вопроса повышения эффективности правовой защиты медработников.

Кабмину поручено решить вопросы защиты медицинских работников при исполнении ими трудовых обязанностей. Также следует рассмотреть вопрос формирования механизмов страхования риска профессиональной ответственности медицинских работников. В документе отмечено, что в случае необходимости следует внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты.