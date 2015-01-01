Вдова Алексея Янина потеряла 14-летнего сына

Новое несчастье обрушилось на вдову актера Алексея Янина, певицу Дарью Клюшникову. У нее серьезный конфликт с единственным сыном Андреем, которому 14 лет.

О проблемах с наследником Дарья Клюшникова рассказала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Она начала с того, что сообщила о потере сына. Оказывается, юный Андрей ушел из дома.

"У нас случился первый серьезный конфликт. Я совсем не понимаю, как выстраивать с ним отношения дальше", - призналась расстроенная Дарья.

Она растила сына одна, ведь ее супруг, актер Алексей Янин, долго болел, а потом умер. С тех пор прошло много месяцев, у Дарьи стали появляться ухажеры. С одним из них Андрей, оказывается, и пошел разбираться. Клюшникова призналась, что никогда не обсуждала с сыном свою личную жизнь, считая, что это "табуированная тема".

В итоге в конфликт Дарьи и Андрея вмешался друг семьи. Он хитростью заманил их к психологу, чтобы тот попытался им помочь улучшить отношения.

Напомним, Алексей Янин скончался 19 сентября 2023 года. Свои последние дни 40-летний артист провел в реанимации без сознания.

Актер сериала "Клуб" с 2015 года был парализован. В 32 года Алексей был на пике популярности, он так изводил себя работой, что перенес два инсульта, впал в кому, в которой пробыл полтора года. Артисту провели трепанацию черепа и смогли привести в сознание. Но, выйдя из комы, Янин перестал ходить, разговаривать и самостоятельно есть. Мозг Алексея был поражен.

Супруга артиста Дарья Клюшникова все восемь лет была рядом.

