США получили удар в спину от союзника по НАТО в Совбезе ООН

Решение союзника по НАТО застигло врасплох Соединенные Штаты на заседании Совета Безопасности ООН. Франция последовала примеру России и отклонила проект резолюции по Ормузскому проливу, сообщает Sohu.

Предложенная Вашингтоном резолюция предлагала применить силу, чтобы обеспечить проход судов по Ормузскому проливу. Американская делегация предполагала, что Москва воздержится от голосования. Однако Россия неожиданно проголосовала против, отклонила проект и Франция.

Решение Парижа удивило Вашингтон. Как сообщалось ранее, Тегеран отверг американское предложение - открыть Ормузский пролив в обмен на временное прекращение огня.