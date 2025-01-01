Михаил Ефремов оказался бомбой замедленного действия

Михаил Ефремов вышел на свободу почти год назад — 9 апреля 2025-го. Первые месяцы артист занимался здоровьем, а совсем недавно вернулся к работе в театре, а также принял предложение сняться в новом сериале-антиутопии.

Возвращение Михаила Олеговича к работе стало особенным событием для всего его окружения. Друзья очень рады, что актер не ушел в себя после колонии.

Однако известный нарколог Василий Шуров не питает лишнего оптимизма относительно Михаила Ефремова. Специалист дал понять, что актер это бомба замедленного действия. Из-за того, что артист не проработал свою зависимость, он в любой момент может сорваться.

"Вот он вышел из тюрьмы — он теперь все выводы сделал? Ефремов не работал со своей трезвостью, он просто тупо в тюрьме отсиживал. То, что он какое-то время был трезвый, — он внутри не поменялся. Даже курить не бросил — там курил за четверых, до серьезных проблем с легкими", - заявил Шуров aif.ru.

Специалист допустил, что Михаил Ефремов может долго держаться при условии, что он будет очень занят работой. Однако и это, считает эксперт, не гарантия спасения актера от зависимости. "Он всю свою жизнь употреблял... Это достаточно тяжелая зависимость. Если он с этим работать не будет, то вернется в прошлое", - высказал мнение нарколог.

Пока Михаил Ефремов действительно репетирует почти круглосуточно. Но, по мнению специалиста, без глубокой внутренней работы над зависимостью внешний контроль — всего лишь отсрочка. Истинная проверка наступит, когда жесткий график Михалкова останется позади.

