В России зафиксировали рекордный всплеск DDoS-атак

За прошедшие два месяца в России зафиксировали рекордный рост DDoS-атак на государственные информационные ресурсы.

В феврале и марте 2026 года их число выросло с 350 до 949 в неделю, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

Рост интенсивности атак связан с информационной повесткой, большинство атак фиксируется из США, ФРГ и Великобритании.

Все вредоносные атаки отражает Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА), уточнили в ведомстве.

"После появления в СМИ сообщений о возможном полном ограничении работы мессенджера Telegram нагрузка на ресурсы Роскомнадзора выросла в десятки раз", - подчеркнули в РКН.