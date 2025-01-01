Иран признал гибель главы разведки КСИР

Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о гибели главы своей разведки. Как сказано в заявлении КСИР, Маджид Хадеми погиб в результате атаки США и Израиля.

Хадеми пробыл на этой должности меньше года. Он был назначен руководителем разведки иранского Корпуса стражей 19 июня 2025 года. Прежний глава разведслужбы – Мохаммад Хаземи - погиб во время "12-дневной войны" Ирана и Израиля.

Заявление КСИР приводит иранское агентство Fars. Глава разведывательной организации КСИР Маджид Хадеми погиб в результате американо-сионистской атаки, сказано в сообщении. Обмен ударами США и Израиля, с одной стороны, и Ирана – с другой, идет с 28 февраля.