Вашингтон и Тегеран получили через посредников план прекращения огня

США и Иран получили двухэтапный план прекращения огня. Проект им передал посредник, в роли которого выступил Пакистан. Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, все элементы документа должны быть согласованы 6 апреля.

Как утверждает источник агентства, первоначальная договоренность предполагает меморандум о взаимопонимании, который оформят в электронном виде через Пакистан. Схема предусматривает немедленное прекращение огня с заключением соглашения в течение 15-20 дней. Заявлено, что приостановка боевых действий позволит сразу открыть Ормузский пролив.

В Тегеране подтвердили факт получения плана перемирия. Там уже заявили, что Иран не станет открывать пролив в обмен на временную приостановку боевых действий. При этом ожидается, что итоговая сделка будет включать иранские обязательства не создавать ядерное оружие в обмен на смягчение санкций и размораживание активов.