Глава "Аэрофлота" рассказал Путину о результатах работы холдинга

Владимир Путин принял сегодня в Кремле генерального директора холдинга "Аэрофлот". Сергей Александровский доложил президенту о результатах работы за год и о планах на ближайшее будущее.
Группа компаний завершила 2025-й с хорошими показателями: увеличились объём перевозок и доходность. При этом значительно возросло количество рейсов в обход Москвы, что улучшает транспортную доступность для жителей регионов.
Активно развивается в этом смысле аэропорт Красноярска. На юге страны возобновились полёты в Геленджик и Краснодар. Одним из приоритетных зарубежных направлений стал Вьетнам. Особое внимание компания уделяет технической исправности парка воздушных судов, условиям работы персонала. Стратегической задачей остаётся повышение уровня сервиса.
Путин: В целом группа компаний "Аэрофлот" чувствует себя уверенно, и результатами вы в целом за прошлый год довольны?
Александровский: Всегда хочется лучше, но, действительно, мы довольны, как мы закончили год.
Путин: То, что вы сейчас рассказали о программе выявления возможных улучшений, о программе анализа того, что происходит по всей цепочке работы, начиная от поиска билета и до обслуживания в самолетах (естественно, там всё, что касается людей, пассажиров, всего, что связано с багажом, со всеми элементами обслуживания), – очень важно эту работу, безусловно, продолжать.