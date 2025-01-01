Глава "Аэрофлота" рассказал Путину о результатах работы холдинга

Владимир Путин принял сегодня в Кремле генерального директора холдинга "Аэрофлот". Сергей Александровский доложил президенту о результатах работы за год и о планах на ближайшее будущее.

Группа компаний завершила 2025-й с хорошими показателями: увеличились объём перевозок и доходность. При этом значительно возросло количество рейсов в обход Москвы, что улучшает транспортную доступность для жителей регионов.

Активно развивается в этом смысле аэропорт Красноярска. На юге страны возобновились полёты в Геленджик и Краснодар. Одним из приоритетных зарубежных направлений стал Вьетнам. Особое внимание компания уделяет технической исправности парка воздушных судов, условиям работы персонала. Стратегической задачей остаётся повышение уровня сервиса.