Собянин: Открыта новая школа №1360 для учеников 7–11 классов на востоке Москвы

В районе Богородское на востоке Москвы открылась новая школа №1360 для учеников старших классов. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджер МАХ. На площади в восемь тысяч квадратных метров организовано комфортное пространство для обучения с универсальными и специальными классами, лабораториями, IT-полигоном и медиатекой.

От первого звонка к большим открытиям. Старшеклассники внимательно изучают пространство вокруг. Сейчас хоть и не сентябрь, но пришли ребята в новую школу.

"Мне очень нравится то, что тут много лабораторий, и они хорошо оборудованы и также большой спортивный зал. И вообще все помещения очень хорошо выглядят. Тут есть много сидений, также я увидела отдельный класс, где есть вроде как библиотека. И можно после уроков сидеть учиться", - рассказала Ольга, ученица школы 1360.

Четыре этажа, два блока, и в каждом - технологии и пространство для развития. Не просто здание, а целый образовательный кластер.

"Открыли новую школу №1360 для учеников 7–11 классов на востоке Москвы. В здании в районе Богородское создано комфортное и безопасное пространство, в том числе для маломобильных ребят. Как и в каждой современной московской школе, тут есть лабораторно-исследовательские комплексы и ИТ-полигон. На полигоне школьники познакомятся с основами робототехники и принципами работы БПЛА. В инженерном лабораторно-исследовательском комплексе освоят аддитивные технологии, навыки работы на 3D-принтере и сканере. В кластере биологии, медицины и ОБЖ пройдут курсы первой медицинской помощи", – сообщил Собянин.

Модульная мебель в учебных классах позволит проводить занятия в новых форматах. А за счет стеклянных перегородок внутри помещений будет много естественно света.

Сердце новой школы - IT полигон. Здесь ученики знакомятся с основами робототехники и принципами работы беспилотных летательных аппаратов. Пятерку можно получить не за хорошо подготовленное стихотворение, а, например, за удачный запуск коптера.

В медиатеке можно не только читать, но и готовить проекты, смотреть учебные фильмы, проводить видеоконференции.

"Москва сейчас широко шагает в сторону будущего и образовательного в том числе, и мы шагаем в ногу. Помещения оснащены по самому последнему слову образовательных техник и технологий. В естественно-научных лабораториях анатомический стол Пирогова, микроскопы и даже наборы для препарирования", - отметила Татьяна Кувшинова, директор школы 1360.

Территорию вокруг здания также обустроили. Там появились беговые дорожки, площадки для прыжков в длину, мини-футбола и ГТО.

"Это уже базовая задача, на любом объекте мы должны оставить после себя не только здание, но и благоустроенную территорию. Она на сегодняшний день обеспечена комфортными зонами отдыха. Предусмотрен необходимый набор МАФов, скамеек и в том числе специального оборудования для велосипедов, самокатов, так, чтобы их можно было спокойно оставить, не боясь, что это кто-то с собой унесет", - пояснил Василий Гиляров, заместитель руководителя департамента гражданского строительства города Москвы.

В прошлом году в столице свои двери для учащихся открыли свыше 50 учебных заведений. В этом году планируется открыть еще порядка 60 объектов образования.