Очистят до блеска! Масштабная уборка после зимы началась в Москве. Специалисты всерьез взялись за промывку фонтанов. Особое внимание также уделили очистке памятников — это почти ювелирная работа. Какие технологии используются для промывки?

У Михаила Калашникова утро начинается со СПА-процедур. Фигуру советского конструктора оружия бережно натирают щётками со специальным раствором. Те же процедуры ожидали и памятник главному научному руководителю атомного проекта в СССР Игорю Курчатову. Масштабная очистка после зимнего периода стартовала в Москве. Монументы и фонтаны отмывают по специальной технологии.

Работа кропотливая, почти ювелирная. Репинский фонтан на Болотной площади - памятник архитектуры. В послевоенные годы его чашу отлили из переплавленных немецких орудий. Его очищают щётками. Встречу с агрессивной химией такой трофей победы мог бы и не пережить.

Декоративным элементам из латуни придают свежесть с помощью специальных щадящих моющих средств. Гранитную же облицовку смело отмывают из аппарата высокого давления. Его напора хватает, чтобы за считанные секунды очищать большие площади.

Расконсервация и очистка фонтана прошла и в Пушкинском сквере. А вот долгожданный запуск ожидается только в конце месяца. Масштабные работы проводятся по всей территории города. Колонны поливомоечных машин удаляют с дорог мазутные, масляные пятна и другие загрязнения с помощью безвредных, экологичных моющих средств.

Придали свежести и фасадам зданий. В эту субботу очистили дома на Ленинградском шоссе и на Садовом кольце. Масштабные работы по уборке города будут проходить до первого мая.