Водитель протащил сотрудника ГАИ по асфальту в Москве

Полицейские задержали водителя, который на юго-востоке Москвы протащил на автомобиле сотрудника ГАИ, после чего скрылся с места происшествия.
Всё началось с того, что машину остановили для проверки документов на улице Привольная в районе Жулебино. Водитель сильно нервничал, ведь прав у него не было.
В какой-то момент полицейский схватил злоумышленника за плечо через открытое окно, однако тот нажал на газ. Он протащил инспектора по асфальту. Задержали нарушителя через некоторое время в Подмосковье, где он и рассказал, как всё было.
"Нарушитель остановил автомобиль на автозаправке на МКАДе, а затем на такси доехал до поселка Мирный в Люберцком районе. Там он пересел на другую машину, с которой снял государственные регистрационные знаки, чтобы замести следы. Лихач был задержан и доставлен в следственные органы. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк