Российские моряки уничтожили четыре морских дрона ВСУ в Черном море

Атаку безэкипажных катеров ВСУ отразили силы Черноморского флота. Уничтожено четыре украинских морских дрона, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что попытку атаки катеров пресекли российские военнослужащие в северо-восточной части Черного моря. Кроме четырех морских дронов уничтожена управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД".

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили цеха производства комплектующих ракет. Нанесены удары по энергетической инфраструктуре и пунктам временной дислокации формирований ВСУ и наемников. Средства ПВО сбили 12 управляемых авиационных бомб, три снаряда американской системы залпового огня HIMARS и две управляемые ракеты большой дальности "Нептун".