На Урале ужесточат продажу алкоголя

В Свердловской области сократят часы продажи алкоголя и запретят его продажу в праздники.

Соответствующий законопроект региональное правительство внесло в заксобрание. Депутаты рассмотрят его на очередном заседании 21 апреля. В ходе разработки специалисты опирались на Концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года и опыт других регионов.

Предлагается ограничить розничную продажу алкоголя до 9:00-22:00 вместо 8:00-23:00, а также полностью запретить его продажу в Международный день защиты детей, День знаний и в День трезвости.

Ограничения не коснутся только заведений общепита, чья площадь превышает 30 квадратных метров.

В Вологодской области с прошлого года действует "полусухой закон" - купить спиртное в будни можно только с 12 до 14 часов, а выходные и праздничные дни – с 8 до 23 часов, как это было и раньше.