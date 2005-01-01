Вот что стало с тайной дочкой Евы Польны и Дениса Клявера

Ева Польна и Денис Клявер не состояли в браке и не афишировали свои отношения. Поэтому новость о том, что у артистов есть общий ребенок, стала сенсацией.

Дочь Эвелин родилась в 2005 году. Денис Клявер признал свое отцовство спустя несколько лет. По словам Евы, экс-солист группы "Чай вдвоем" является "хорошим еврейским папой", который поддерживает всех своих детей. Их, к слову, у него трое. В 2007 году Польна родила дочь Амалию от бизнесмена Сергея Пильгуна.

Тайная дочь Евы и Дениса росла в приватной обстановке. В отличие от многих детей отечественных знаменитостей, Эвелин была ограждена от давления и внимания публики и представителей СМИ. Она не появлялась на обложках журналов и не строила карьеру в медиа с юных лет.

Родители тоже крайне редко показывали дочь в своих соцсетях. Поэтому, вероятно, каждый кадр с Эвелин привлекал особое внимание общественности. Сейчас дочери Польны и Клявера 20 лет. Она занимается графическим дизайном и анимацией. И хотя в детстве она занималась музыкой и играла на флейте, связывать жизнь с этой областью искусства Эвелин не стала.