Кремль увидел след киевского режима в попытке подрыва "Турецкого потока"

Организаторы попыток атаки на сербскую часть "Турецкого потока" пока доподлинно неизвестны. Однако можно предположить следы вмешательства киевского режима, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что эта важнейшая энергетическая артерия сейчас работает в очень напряженном режиме. Песков напомнил, что ранее киевский режим имел прямое отношение к актам саботажа против критической энергоструктуры.

Пресс-секретарь президента заявил: Россия принимает меры для обеспечения безопасности инфраструктуры "Турецкого потока" и "Голубого потока". Кроме того, в Кремле надеются, что безопасность газопроводов в Евросоюзе обеспечат Венгрия и Сербия, передает ТАСС.