Обнаглевшая Меган Маркл получила звонкую оплеуху

Меган Маркл и принца Гарри не пригласили на главное светское событие года — Met Gala. И это при том, что среди ведущих бала подруга Меган, певица Бейонсе, и легендарная теннисистка Винус Уильямс, с сестрой которой Маркл тоже дружна.

По слухам, выслать приглашение опальной парочке запретила журналистка Анна Винтур, которая фактически управляет культовым мероприятием. В близком окружении говорят, что легендарный экс-редактор Vogue не в восторге от Меган, передает The News International.

Винтур якобы считает Маркл обнаглевшей после того, как она ставила свои условия во время съемок для журнала. Это было в 2022 году. Тогда Меган пыталась добиться того, чтобы появиться одновременно на двух обложках американского и британского Vogue, но получила отказ. Тогда Меган выдвинула жесткие требования: контроль над фотографом, автором текста, финальным монтажом, подбором снимков и обложкой. Когда ей отказали, жена принца Гарри обратилась напрямую к Анне Винтур. Однако та только из вежливости провела с ней встречу по Zoom.

В Сети отказ пригласить Меган и Гарри на модное мероприятие вызвал шквал обсуждений. Решение Анны Винтур проигнорировать скандальную парочку назвали оплеухой для Меган. Другие же вспомнили, что именно под влиянием жены принц Гарри, который имел репутацию милахи и одного из самых приятных членов британской королевской семьи, сильно изменился и теперь является отверженным.

Ходят слухи, что перед свадьбой с Меган Маркл принц Гарри получил серьезное предупреждение от Елизаветы II. Королева советовала внуку не спешить и более взвешенно подойти к развитию отношений. Бабушка рекомендовала Гарри подождать как минимум год, прежде чем принимать столь важное решение. Однако влюбленный по уши принц проигнорировал совет королевы.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>