Иран атаковал десантный корабль США с пятью тысячами военных

Десантный корабль ВМС США LHA7 был атакован иранскими военными. На борту корабля находятся пять тысяч военнослужащих ВС США.

Как сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана, в результате атаки иранских военных корабль был вынужден ретироваться вглубь Индийского океана. Заявление КСИР опубликовала государственная телерадиокомпания Ирана, передает РИА Новости.

В КСИР уточнили, что провели 98-ой этап операции "Правдивое обещание 4" против целей США на Ближнем Востоке и Израиля. Иранские военные атаковали совместный центр ОАЭ и израильского режима по сборке беспилотников, а также дроны на базе США Али ас-Салем в Кувейте.