ПВО сбила за шесть часов более 30 дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отбили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО сбили в период с 8:00 до 14:00 мск 33 украинских беспилотных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что 18 беспилотников уничтожено над территорией Белгородской области. Девять дронов сбито над Ростовской областью, пять беспилотников - над Республикой Крым, один БПЛА - над Курской областью.

Ранее в Минобороны сообщили о работе противовоздушной обороны в ночь на 6 апреля. По данным военного ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили над российскими регионами 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.