Путин поручил главе МЧС и главе Дагестана оказать помощь пострадавшим в результате аномальных осадков

Владимир Путин поручил главе Дагестана Сергею Меликову и главе МЧС Александру Куренкову оказать необходимую помощь пострадавшим в результате аномальных осадков в республике. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишут "Известия".

Кроме того, глава государства созвать совещание для обсуждения ситуации в Дагестане. Оно состоится 7 апреля. Участие будут принимать представители Дагестана, МЧС, других федеральных ведомств.

Ранее стало известно, что после обильных осадков прорвало дамбу Геджухского водохранилища. Из Дербентского района эвакуированы более четырех тысяч человек, развернуты шесть пунктов временного размещения.

