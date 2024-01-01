"А мама, что, умирает?": дети Лерчек плачут и боятся, что ее не станет

Десятилетние двойняшки Алиса и Богдан и трехлетний сын Лев тяжело переживают болезнь Валерии Чекалиной (настоящее имя блогера Лерчек). Большую часть времени дети проводят с папой Артемом Чекалиным, а с мамой видятся, когда ее ненадолго отпускают из больницы.

Дети сейчас часто плачут перед сном и спрашивают: "А мама, что, умирает?". Артем признался SHOT, что как-то и сам всплакнул вместе с дочкой Алисой.

Напомним, в феврале Валерия Чекалина родила четвертого ребенка. Почти сразу же она оказалась в реанимации. Тогда стало известно, что у Чекалиной рак желудка четвертой стадии.

Оказалось, коварная болезнь успела поразить весь организм, метастазы выявили в позвоночнике, ногах и легких. Ко всему прочему у Лерчек перестал видеть один глаз.

Отметим, что четвертый ребенок появился у Чекалиной от другого мужчины. В 2024 году блогерша развелась с Артемом Чекалиным. В 2025 году она сообщила, что состоит в отношениях с аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини.

Ходят слухи, что именно из-за него Валерия и рассталась с мужем. Впрочем, психолог Вероника Степанова считает, что отношения Чекалиной с нынешним избранником скоро закончатся. "Этот танцор явно какой-то временный пассажир — просто так, перекантоваться, потому что ей нужен какой-то теплый птенчик", - заявила Вероника.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>