Украинские боевики применили графитовые бомбы для ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказали в понедельник, 6 апреля, в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности.

В республиканском штабе обороны уточнили, что пресловутые графитовые бомбы, разрываясь в воздухе, выбрасывают тонкие графитовые нити, приводящие к замыканиям линий электропередачи (ЛЭП).

При этом вечером 5 апреля националисты вновь применили тактику комбинированного налета на объект критической инфраструктуры республики. Система защиты неба "Купол Донбасса" нейтрализовала десять дронов, еще шесть аппаратов были сбиты. Достигли цели три беспилотника, нанеся незначительный урон энергообъекту, сообщает ТАСС.

В феврале сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали управляемыми бомбами трассу Харьков — Симферополь — Ялта. Глава Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что было повреждено асфальтовое покрытие дороги, но обошлось без жертв.

Тем временем российские десантники вытеснили украинских боевиков из крупнейшей промзоны Константиновки и получили доступ к подземному комплексу, который ВСУ годами развивали под городом. Такие же туннели были найдены на востоке от Доброполья, в поселке Новый Донбасс. За Новым Донбассом уже не осталось мощных опорных пунктов украинской армии.