Все оказавшиеся под землей горняки эвакуированы из шахты "Белореченская"

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что все горняки, оказавшиеся под землей в обесточенной шахте "Белореченская" в ЛНР, эвакуированы и находятся в безопасности.

Как уточнил Пасечник, благодаря оперативности спасателей и ремонтных бригад удалось в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение.

Пострадавших среди шахтеров нет.

Ранее стало известно, что удар ВСУ по шахте "Белореченская" неподалеку от Луганска повредил электроподстанцию. Аварийное отключение света застало 41 работника шахты под землей.