Экс-глава Курской области получил 14 лет колонии строгого режима

Ленинский суд Курска признал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова виновным в получении взяток и назначил ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима.

Как сообщает РИА Новости, наряду с лишением свободы Смирнов наказан штрафом в размере 400 миллионов рублей. Суд также постановил лишить осужденного почетного звания "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации".

По версии следствия, с которой согласился суд, Смирнов в период руководства Курской областью брал взятки от коммерческих организаций за общее покровительство и заключение муниципальных контрактов на ремонт и строительство, в том числе фортификационных сооружений.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что в нашей стране необходимо продолжить борьбу с коррупцией, особенно в сферах гособоронзаказа и реализации национальных проектов.

Между тем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал в качестве уголовного наказания для коррупционеров ввести полную конфискацию всего нажитого имущества. Глава СКР отмечал, что такой меры давно ждет российское общество — она обеспечит значительные поступления средств в государственный бюджет.