Военные возможности Ирана напугали Запад

Большая часть возможностей Ирана до сих пор остается скрытой. Так что конфликт на Ближнем Востоке только начался, уверен профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Как написал профессор в соцсети X, если бы он был генералом КСИР, то ни за что не согласился бы на прекращение огня. Малинен признается, что все больше восхищается Ираном и его военной стратегией. Истощающая война, для которой и была создана иранская военная структура, только началась.

Американский лидер Дональд Трамп в марте заявил, что якобы договорился с Тегераном о перемирии – и поручил на пять дней приостановить атаки на иранские объекты. Иранская сторона заявляет, что никаких переговоров не было, а президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.