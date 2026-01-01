Россияне смогут получить индивидуальную онковакцину бесплатно

Глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление о включении новых методов борьбы с онкологическими заболеваниями в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 2026–2028 годах.

Ка уточняет пресс-служба правительства России, речь идет об оказании высокотехнологичной медицинской помощи с использованием персонифицированных методов лечения, в частности — о противоопухолевой терапии с применением персонализированных мРНК-вакцин на основе молекулярно-генетических характеристик опухоли пациента.

В программу госгарантий бесплатной медпомощи включена и противоопухолевая лекарственная терапия метастатического колоректального рака персонализированной пептидной вакциной "Онкопепт", Т-клеточная иммунотерапии с использованием генетически модифицированных аутологичных Т-лимфоцитов с химерным антигенным рецептором CAR-T.

Это означает, что россияне смогут получать лечение перечисленными методами в федеральных медицинских организациях в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

Ранее сообщалось о первом пациенте, которому ввели российскую персонализированную вакцину от меланомы. В Минздраве уточняли, что препарат получил 60-летний житель Курской области. Риск дальнейшего прогрессирования болезни высок, а стандартные возможности лечения крайне ограничены. С учетом этого на персонализированную онковакцину возлагают особые надежды.

Между тем приморские ученые разработали и испытали уникальную тест-систему ранней диагностики онкологических заболеваний. Она показывает результат по одной капле крови уже через час после процедуры. В основе действия новой системы — высокоактивный белок с сильным противовоспалительным действием. Он имеется у животных, растений и человека, а приморские специалисты получили его из морской бактерии Кобеция.