Российские вооружённые силы нанесли удары по украинским тылам. Есть сведения о прилетах по объектам вражеского ВПК в Павлограде, Вилково, Сумской и Черниговской областях. Взрывы прогремели в портах Одессы и на военном аэродроме в Чугуеве под Харьковом. Это ответ на террористические атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре нашей страны.

В ходе спецоперации российские подразделения продвинулись вдоль линии соприкосновения и улучшили положение по переднему краю. Сразу с трех сторон идет охват агломерации Славянска и Краматорска.

В зоне ответственности группировки "Восток" дорогу нашим передовым отрядам расчистил МИ-28НМ. "Ночной охотник" поразил живую силу и пункт временной дислокации БПЛА противника. Точный удар нанесен легкой многоцелевой управляемой ракетой.

В Запорожской области отличились экипажи танков Т-80БВМ. После данных от воздушной разведки они нанесли огневое поражение по сети замаскированных вражеских опорников, не оставив боевикам ни единого шанса.

На этом же участке фронта по неприятелю отработал расчет самоходки "Мста". Вскрытые ранее места запуска украинских дронов были ликвидированы.

На Краснолиманском направлении "птицы" группировки "Запад" перехватывают и уничтожают не только ударные и разведывательные дроны ВСУ. На счету операторов зенитно-ракетной батареи 25-ой армии - сотни пораженных единиц вооружения, специальной военной техники и средств связи ВСУ.

В Харьковской области расчеты самоходных пушек "Гиацинт" группировки "Север" не дают неприятелю перебрасывать резервы, а также наносят точные удары по фортификационным сооружениям, технике и личному составу боевиков. В этот раз артиллеристы ликвидировали позиции для запуска вражеских дронов вместе с командой операторов. Стрельба велась с расстояния в несколько десятков километров. Корректировал работу "Гиацинта" наш "Орлан".