Киевский режим в ночь на понедельник, 6 апреля, атаковал с применением ударных беспилотников самолетного типа объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске.

Как уточняет Минобороны России в своем MAX-канале, ударам подверглись объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а также гражданская инфраструктура Новороссийска, включая многоквартирные и частные жилые дома. Ранения получили гражданские лица, в том числе дети. Поврежден трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.

Министерство обороны России подчеркивает, что Киев стремился причинить максимальный ущерб крупнейшим акционерам КТК — энергетическим компаниям из США и Казахстана, чтобы дестабилизировать мировой рынок углеводородов и сорвать поставки нефтепродуктов европейским потребителям.

Ранее в Кремле высказались о попытках украинских националистов атаковать черноморские трубопроводы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о посягательствах на сербскую часть "Турецкого потока", подчеркнул, что эта важнейшая энергетическая артерия работает в очень напряженном режиме.

Между тем венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что единственный способ избежать энергокризиса во всем мире — снять санкции с России. Политик подчеркнул, что Европа сталкивается с одним из самых жестких экономических кризисов за свою историю и должна предпринять меры.