В ЕС заговорили об угрозе нового финансового кризиса

Официальный Брюссель боится, что энергетический кризис, вызванный войной на Ближнем Востоке, перерастет в кризис финансовый.

Как пишет Financial Times, Еврокомиссия указала правительствам стран Евросоюза на риск бюджетного кризиса из-за чрезмерных расходов на поддержку экономики в условиях высоких цен на энергоносители.

Издание El Pais пишет, что Европейский союз уже готовится к возможному энергетическому кризису на фоне ситуации вокруг Ирана и рассматривает введение экстренных мер, включая ограничения потребления энергии на отопление и кондиционирование, стимулирование удаленной работы, нормирование использования топлива и ограничение авиаперевозок.

Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предупредила, что мировые цены на продовольствие вырастут еще сильнее, если иранский кризис затянется, как из-за рыночной конъюнктуры, так и вслед за ростом цен на энергоносители в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Сильнее всего дорожает сахар, растительное масло и зерновые.

Между тем венгерский премьер-министр Виктор Орбан отметил, что Европа сталкивается с одним из самых жестких экономических кризисов за свою историю. По мнению политика, единственный выход из этой ситуации — снять санкции, наложенные на энергетику России, причем незамедлительно.