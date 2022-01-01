КСИР завершает подготовку в рамках плана по установлению нового порядка в Персидском заливе

В ответ на угрозы со стороны США и Израиля, обещающих "вернуть Иран в каменный век", Тегеран опубликовал ролик: на нем аятолла Хаменеи входит в командный центр, на большом экране которого изображена израильская АЭС "Димона". И точные координаты ее расположения. Намек вполне недвусмысленный, учитывая, что израильское ПВО не защищает на сто процентов от иранских баллистических ракет и БПЛА. Не справляются с ними и американские "Пэтриоты". Горящая база США "Виктория" в Багдаде, по которой в очередной раз был нанесен удар, лишнее тому подтверждение.

"Наши вооруженные силы ясно дали понять, что в случае нападения на иранскую инфраструктуру мы ответим тем же", - заявил Эсмаил Багаи, официальный представитель МИД Ирана.

И повод для этого Израиль уже предоставил. В понедельник ВВС еврейского государства нанесли удар по иранскому нефтехимическому объекту, расположенному в Исфахане.

"Теперь оба объекта, на которые в совокупности приходится около 85% экспорта нефтехимии Ирана, выведены из строя и не работают. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и я поручили Армии обороны Израиля продолжать наносить удары с полной силой по национальной инфраструктуре иранского террористического режима", - заявил Исраэль Кац, министр обороны Израиля.

Кроме того, стало известно, что был убит глава разведки КСИР Маджид Хадеми. Корпус стражей исламской революции уже подтвердил данную информацию. Как и ту, что касается Ормузского пролива, который Иран теперь считает своей собственностью: "Ормузский пролив уже никогда не вернется в свое прежнее состояние, особенно для Америки и Израиля. ВМС Корпуса стражей исламской революции завершают оперативную подготовку в рамках объявленного плана иранских официальных лиц по установлению нового порядка в Персидском заливе".

Танкеры дружественных стран Иран обещает пропускать через пролив бесплатно. Нейтральные государства обяжут платить. А для врагов иранского народа проход через Ормуз будет закрыт. Впрочем, все это пока лишь планы, которые вполне могут и поменяться, учитывая факт переговоров с Вашингтоном. На них США явно возлагают надежды, говорят эксперты. И, вероятно, готовы пойти на серьезные уступки.

"Очевидно, что постоянное смещение сроков сокрушительного удара, который обещал президент Трамп, показывает, что он старается не подходить к моменту, когда придется исполнять свои громкие угрозы. Он очень хочет заключить сделку, и иранцы это знают. Они считают, что находятся в лучшей позиции, чем в начале войны. Иранцы считают, что выигрывают, и, вероятно, они правы, по крайней мере - политически. Если предложение будет на столе, иранцы, вероятно, предложат такие формулировки, за которые Трамп ухватится, чтобы объявить о победе и уйти", - отметил профессор Майкл Кларк.

Правда, поверят в эту победу далеко не все. В том числе и в самих Штатах, где недруги президента Трампа из Демократической партии уже убеждают людей в обратном.

"Режим не пал. Да, ключевые фигуры сменились. Но не в лучшую сторону. 86-летний аятолла Хаменеи, который, как известно, запретил разработку ядерного оружия, был убит. А его место занял сын, который придерживается более жестких взглядов, чем отец. КСИР, похоже, набирает еще большую силу. А Ормузский пролив, который был свободен и открыт на протяжении 47 лет напряженных отношений между США и Ираном, теперь перекрыт", - указал Фарид Закария, обозреватель CNN.

И последствия этого простые американцы ощущают на себе в виде стоимости топлива на заправках, которая заметно выросла. В 2022-м подобная ситуация обвалила рейтинг тогдашнего президента Байдена. Сейчас это может лишить Трампа большинства в обеих палатах американского парламента. Но если для США мировой энергетический кризис влечет лишь политические проблемы, то для многих стран, включая Европу, на кону вопрос выживания.