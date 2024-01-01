ФСИН подтвердила смерть одного из осужденных за теракт в "Крокусе"

Один из осужденных за участие в теракте, совершенном в марте 2024 года в подмосковном торгово-развлекательном центре "Крокус Сити Холл", найден мертвым в камере. Эту информацию подтвердили в понедельник, 6 апреля, в столичном главке Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

В ведомстве уточнили, что осужденный на пожизненный срок был обнаружен без признаков жизни — мужчина совершил акт суицида. Медицинский работник СИЗО-1 прибыл на место происшествия, были проведены реанимационные мероприятия, однако положительного результата они не дали.

ФСИН и следственные органы проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает "Интерфакс".

Источники "Коммерсанта" утверждают, что свести счеты с жизнью пытались двое осужденных по делу о теракте в "Крокусе", однако одного из них медики успели откачать. Оба получили пожизненные сроки.

В марте сообщалось, что адвокаты нескольких фигурантов дела подали апелляционные жалобы. Однако каких-либо подробностей не было. Незадолго до этого суд приговорил к пожизненному заключению четырех исполнителей теракта и еще 11 фигурантов, еще четверо фигурантов получили от 19 до 22 лет лишения свободы. Один из представителей потерпевших Людмила рассказала, что в зале суда подсудимые умоляли о пощаде: "Мы просим милосердия. Уважаемый суд, проявите к нам милосердие!"

Между тем адвокат Даниэль Готье рассказал, что один из пострадавших при теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" покончил с собой. Мужчина получил ранение в спину, когда стоял в очереди на билетном контроле. Пуля застряла в позвоночнике. К физическим мучениям добавились проблемы с психикой и со сном на фоне пережитого кошмара.