ПВО сбила 45 украинских дронов в ночь на 7 апреля над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью отразили очередную атаку киевского режима на российское регионы. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили: 19 украинских беспилотников сбито над территорией Ленинградской области, 11 дронов ВСУ уничтожено над Воронежской областью, еще семь – над Белгородской. Три БПЛА ликвидировано над Владимирской областью, по одному украинскому дрону – над Брянской, Волгоградской, Пензенской областями, над территорией Краснодарского края и над акваторией Черного моря.

В Новороссийске из-за налета беспилотников введен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил оперштаб Краснодарского края со ссылкой на главу городской администрации Андрея Кравченко, повреждения в результате ночной атаки получили 19 многоквартирных и 73 частных дома. Экстренные службы работают на месте происшествия, ущерб оценивается.