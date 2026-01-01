Образцовое или недопустимое: как будут оценивать поведение в школах

Трехуровневая система оценивания поведения школьников признана наиболее успешной по результатам эксперимента — ее и будут внедрять в рамках апробации в 2026/2027 учебном году. Об этом рассказала в понедельник, 6 апреля, заместитель министра просвещения России Ольга Колударова.

Колударова пояснила, что пресловутая система, в которой поведение ученика может быть признано образцовым, допустимым или недопустимым, отличается "лучшей воспроизводимостью результатов, гибкостью и профилактическим потенциалом".

К достоинствам этой системы относят также ее прозрачность для всех участников образовательных отношений и оптимальную дифференциацию без избыточности, сообщает "Интерфакс".

Ранее эксперт Минпросвещения России Марина Конева рассказала, что оценивать поведение учащихся будут по пяти критериям: уровень дисциплинированности, соблюдение норм общения с взрослыми и со сверстниками (по отдельности), степень социальной активности, правомерность действий.

Между тем председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предупредил, что оценки за поведение в школе — это "деликатная, сложная история", поэтому пока рано говорить об их повсеместном введении на постоянной основе. В то же время Фадеев выразил убежденность в том, что систематических нарушителей школьной дисциплины, мешающих учебному процессу и опасных для окружающих, необходимо отчислять из школ.