Окончательное решение об экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина, арестованного в Польше, предстоит принять польскому министру юстиции.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина", где близкие ученого публикуют новости о нем, если апелляционный суд оставит решение первой инстанции в силе, дело перейдет на рассмотрение министра юстиции Польши. Вместе с тем удовлетворение жалобы в апелляционной инстанции будет означать лишь возврат дела в суд первой инстанции на новое рассмотрение к другому судье.

В ожидании дальнейших сдвигов в аделе Александра Бутягина его адвокаты намерены обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). При этом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уже обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, поскольку действия Варшавы и Киева в отношении Бутягина — это "политическое преследование, по международным стандартам экстрадиция запрещена".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с Бутягиным лишний раз демонстрирует, с кем в лице киевского режима наше государство имеет дело. У российского ученого "было по договоренности всегда с властями" — все раскопки официально согласовывались, но это не помешало киевскому режиму выдвинуть против археолога нелепые обвинения.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркивала, что подобного рода политизированные акции с абсурдными обвинениями не могут иметь перспектив и не останутся без последствий. Российские дипломаты продолжат работать над защитой интересов соотечественника.