Трамп рассказал про существенное предложение Ирана: "Хорошо, но мало"

Иранские власти сделали Вашингтону предложение по урегулированию конфликта — это "существенный шаг", однако он "недостаточно хорош". С таким заявлением выступил в понедельник, 6 апреля, президент США Дональд Трамп.

Заявление Трампа последовало за сообщением агентства IRNA о том, что Тегеран передал Пакистану ответ на американские предложения о перемирии. При этом исламская республика отказалась от краткосрочного прекращения огня и потребовала полного прекращения боевых действий в регионе.

В Белом доме вслед за этим отметили, что возможное прекращение огня сроком на 45 дней является лишь одной из многих идей, которые обсуждаются в ходе контактов Ирана и США.

Сам Трамп заявил, что сроки завершения американо-израильской военной операции против Ирана зависят от решений властей в Тегеране. По словам политика, война "может кончиться очень быстро", если власти исламской республики согласятся на "определенные вещи", сообщает ТАСС.

Между тем помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков назвал ситуацию на Ближнем Востоке тяжелой, отметив, что к нашей стране пока никто не обращался с просьбой о посредничестве в разблокировке Ормузского пролива.