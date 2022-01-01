Роскомнадзор высказался о блокировке Minecraft

Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов о блокировке Minecraft. Об этом рассказали в понедельник, 6 апреля, в пресс-службе ведомства.

Ранее в ряде интернет-ресурсов появились сообщения о том, что мошенники стали использовать Minecraft в своих преступных схемах — прежде всего по обману детей.

В РКН напомнили, что ограничение доступа к мошеннической информации или недостоверной общественно-значимой информации возможно на основании решения суда о признании информации запрещенной или требования Генпрокурора или его заместителей об ограничении доступа к информационному ресурсу.

В отношении Minecraft судебных решений и требований Генпрокуратуры пока не поступало — соответственно, юридических оснований для блокировки нет, цитирует сообщение Роскомнадзора ТАСС.

Minecraft представляет собой своеобразный виртуальный конструктор, позволяющий строить целые миры из блоков. Как оказалось, безобидные на первый взгляд возможности этой игры могут быть использованы в тяжелых преступлениях. В 2022 году суд дал пять лет в колонии подростку, который планировал подорвать городские отделы МВД и ФСБ, а для наглядности построил эти здания в Minecraft.

В России тем временем заблокировали игровой интернет-сервис Roblox — на платформе обнаружили экстремистские материалы, призывы к насилию и прочий запрещенный контент. Кроме того, возможности сервиса широко использовались мошенниками в преступной деятельности, а администрация Roblox не предпринимала действенных мер по борьбе со злоумышленниками.