В Совфеде напомнили Армении о масштабах российской поддержки

Еревану следует должным образом оценивать масштабы российской поддержки, а не спекулировать на вероятности изменения ценовой политики. Такое заявление сделал в понедельник, 6 апреля, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Как написал сенатор в соцсетях, действующая цена на российский газ — это и мощный стимул для развития многих секторов экономики Армении, и весомый фактор социальной и политической стабильности в стране.

Со стороны армянских политиков было бы справедливо и честно учитывать такой масштаб поддержки Армении со стороны России, а не спекулировать на гипотетических изменениях ценовой политики, подчеркнул Косачев. Он назвал некорректной постановку вопроса о том, что в случае повышения цен на российский газ Армения выйдет из ЕАЭС, а также напомнил про суровую реальность "жесточайшего энергетического кризиса в Европе и во всем мире" (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее президент России Владимир Путин напомнил премьеру Армении Николу Пашиняну, что невозможно одновременно вступить в Евросоюз и остаться членом ЕАЭС. При этом российский лидер выразил надежду на то, что в будущем объединения будут взаимодействовать.

При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что наша страна заинтересована в том, чтобы Армения оставалась суверенным государством. Москва не ставит под сомнение право Еревана самостоятельно выбирать ориентиры во внешней политике и готова наращивать сотрудничество, пусть даже это не всем нравится.